Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Общество

17 марта, 13:20

Шакира призналась, что поставила карьеру на паузу ради Жерара Пике

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Жерар Пике и Шакира.
Фото Global Look Press

Колумбийская певица Шакира рассказала, чем ей пришлось пожертвовать во время отношений с бывшим защитником сборной Испании Жераром Пике.

«Долгое время я откладывала свою карьеру, чтобы быть рядом с Жераром, чтобы он мог играть в футбол. Ради любви пришлось многим пожертвовать», — приводит слова Шакиры The Sunday Times.

Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 11 лет совместной жизни. Отмечалось, что причиной разрыва стали измены футболиста. У пары есть двое детей: Милан и Саша.

Пике завершил свою карьеру в конце 2022-го в «Барселоне». Также 37-летний испанец выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».

Жерар Пике
Футбол
Шакира
5
1
Читайте также
Сербские болельщики рассказали, что думают о матче со сборной России
Ушел из жизни спортивный комментатор Василий Уткин
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Арина Соболенко бросила тренера Кольцова перед его смертью. Похоронами занимается бывшая жена, от которой он ушел к звезде мирового тенниса
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Михаил Кравец отправлен в отставку, СКА снова проиграл «Автомобилисту»
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Невероятный разгром «Авангарда» и победа «Трактора»
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» уступило «Трактору», «Авангард» — «Локомотиву»
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
Лимит в три иностранцы плюс «особый статус»
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Монсон проголосовал на выборах президента РФ: «России нужен сильный лидер»

Аршавин — о выборах президента РФ: «Хотел проголосовать дистанционно, но не разобрался»
Новости
RSS RSS
Все новости