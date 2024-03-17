Монсон проголосовал на выборах президента РФ: «России нужен сильный лидер»

Боец ММА Джефф Монсон, получивший в 2018 году российское гражданство, рассказал «СЭ», что принял участие в выборах президента Российской Федерации.

«Конечно, я проголосовал на выборах президента РФ. Сделал много фото во время этого процесса. России нужен сильный лидер, особенно в это время. Именно поэтому я поддержал Владимира Путина», — сказал Монсон «СЭ».

Президентские выборы проходят в России с 15 по 17 марта.