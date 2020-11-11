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Сергей Светлаков госпитализирован из-за коронавируса

21:11
Сергей Светлаков. Фото Алексей Иванов., -
Сергей Светлаков. Фото Алексей Иванов., -
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Известный российский шоумен Сергей Светлаков заразился коронавирусом, сообщает Telegram-канал Baza. Также указано, что его пришлось госпитализировать в одну из столичных больниц из-за ухудшения состояния.

После краткого наблюдения врачи решили, что его следует незамедлительно перевести в другую больницу, где условия лечения значительно лучше приспособлены под COVID-19.

Сейчас состояние Светлакова неизвестно, однако, по словам источников, компьютерная томография показала у него поражение легких.

Дополнительная информация:

https://t.me/bazabazon/5150

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