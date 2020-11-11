Сергей Светлаков госпитализирован из-за коронавируса

Известный российский шоумен Сергей Светлаков заразился коронавирусом, сообщает Telegram-канал Baza. Также указано, что его пришлось госпитализировать в одну из столичных больниц из-за ухудшения состояния.

После краткого наблюдения врачи решили, что его следует незамедлительно перевести в другую больницу, где условия лечения значительно лучше приспособлены под COVID-19.

Сейчас состояние Светлакова неизвестно, однако, по словам источников, компьютерная томография показала у него поражение легких.