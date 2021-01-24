Самолет с футболистами потерпел крушение в Бразилии, погибли 6 человек

В Бразилии разбился самолет с футболистами клуба «Пальмас», выступающего в четвертом дивизионе.

Самолет с футболистами потерпел крушение в Бразилии, погибли шесть человек. На борту, помимо пилота, находились четыре футболиста и президент клуба четвертого бразильского дивизиона «Пальмас» Лукас Мейер pic.twitter.com/qoRjpqXA7f — Известия (@izvestia_ru) January 24, 2021

На борту было шесть человек — четыре футболиста, пилот и президент клуба. Никто из них не выжил.

Стали известны имена погибших. Как информирует UOL Esporte, скончались футболисты Лукас Прашедес, Гильерме Ноэ, и Маркус Молинари. Им было от 23 до 28 лет. Президенту клуба Лукасу Мейре было 32 года.