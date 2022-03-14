Дарья Карпина рассказала о том, как Валерий сделал ей предложение

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Карпиной, жены главного тренера сборной России по футболу и ФК «Ростов» Валерия Карпина. Дарья вспомнила, как Валерий сделал ей предложение.

— Мы собирались на свадьбу к Роме Асхабадзе, и Валера после душа, пользуясь дезодорантом, спросил: «А ты-то что, замуж за меня пойдешь?» А у меня на голове полотенце, все такое — не такого я ожидала, — говорит Карпина. — Но позже он сделал официальное предложение. У меня был концерт в ресторане. 40 минут выступаю, 20 отдыхаю — и так три раза. И в один из перерывов сажусь за стол, за которым сидят Валера, его мама и мои родители. Валера спрашивает: «Ты не чувствуешь, что на чем-то сидишь?» Встаю, вижу коробочку, а внутри — кольцо.