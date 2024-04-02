Ротенберг: «Россияне и белорусы — огромная сила! Наша дружба особенно крепка в спорте»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал пост, в котором поздравил болельщиков с Днем единения народов.

«Россия и Белоруссия в последние годы являются самыми близкими соседями и союзниками во всех сферах. При этом наша общая история насчитывает сотни лет. Вдвойне радостно, что наша дружба особенно крепка в спорте, в хоккее. В прошлом мае вместе мы провели замечательную суперсерию, повысили популярность нашего любимого спорта в братских странах, собрали аншлаги на всех матчах, затем показали отличный хоккей на Кубке Первого канала», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

При этом тренер отметил, что в СКА на данный момент играют несколько хороших хоккеистов из Белоруссии, которые являются лидерами команды и ведут ее за собой.

«Россияне и белорусы, мы огромная сила! Вместе победим!» — добавил специалист.

42-летний Ротенберг с 2022 года является главным тренером СКА. В этом сезоне команда под его руководством дошла до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступила «Автомобилисту» в серии со счетом 1-4. В 2023 году Ротенберг также возглавил сборную «России 25».