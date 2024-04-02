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Авербух рассказал о первой встрече с Арзамасовой

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Илья Авербух и Елизавета Арзамасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский фигурист Илья Авербух рассказал о первой встрече со своей супругой актрисой Елизаветой Арзамасовой.

«Лизе тогда было 14, она вместе с мамой пришла на каток в Парк культуры, где снимали «Ледниковый период». Там я впервые увидел и Лизу, и ее маму», — приводит слова Авербуха «7Дней.ру».

Фигурист женился на актрисе в декабре 2020 года, а в августе 2021 года у пары родился сын Лев.

50-летний Авербух является серебряным призером Олимпийских игр в танцах на льду. По 1 разу он побеждал на чемпионате Европы и чемпионате мира.

Елизавета Арзамасова. История Елизаветы Арзамасовой: от «Папиных дочек» до свадьбы с Авербухом
Источник: «7Дней.ру»
Фигурное катание
Илья Авербух
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