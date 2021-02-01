Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе после 23 февраля

Россиян ждут дополнительные выходные дни в феврале, информирует «РИА Новости» со ссылкой на Роструд в понедельник, 1 февраля.

При этом жителям России придется отработать шесть дней на предпоследней неделе месяца.

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», — говорится в сообщении.

Единственная в году шестидневка ждет россиян с 15 по 20 февраля.