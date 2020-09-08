Поветкин признался в любви к СССР

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин в интервью Youtube-каналу Metametrica заявил, что ему нравится в СССР.

— Я считаю, что в СССР очень много было хорошего и правильного, — сказал Поветкин. — Потому что я вон со стариками много разговаривал и беседовал. И все вспоминают СССР с улыбкой на лице. Это о многом говорит.

41-летний Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года. В профессиональном боксе провел 39 боев (36 побед, 2 поражения, 1 ничья).