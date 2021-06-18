Россия и США лидируют в списке стран по количеству противников вакцинации от коронавируса

Россия и США лидируют в списке стран, в которых больше всего противников вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила американская компания по анализу данных Morning Consult.

Как отмечается, 37 процентов населения России не хотят делать прививку. В США — 20 процентов. Для Австралии и Франции эта цифра равна 17 процентам. В Германии 16 процентов населения не собираются вакцинироваться, а в Корее — 12 процентов.

Россия при этом находися в конце списка по количеству вакцинированных — 16 процентов. США, напротив, среди лидеров — 59 процентов населения уже вакцинированы. Первые два места занимают Канада и Великобритания — по 73 процента. В Китае — 64 процента.

Во Франции вакцинировались 54 процента, в Германии — 50, в Австралии — 28, а в Корее, как и в России, — 16.

Данные проанализированы всего по 15 странам в период с 8 по 14 июня. В США опрос проведен у 37 321 человек. В остальных 14 странах опрошены от 1 654 до 4 352 человек.

С более подробной статистикой от Morning Consult, где также есть данные по другим странам, можно ознакомиться по ссылке.