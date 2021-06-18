В России за сутки выявлено 17 262 новых случаев коронавируса
12:34
В России за последние сутки выявлено 17 262 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни. Скончалось 453 человека. За сутки в России полностью выздоровели 10 954 человека.
В Москве зафиксирован абсолютный максимум новых случаев коронавируса — заболели за сутки 9 056 человек. В Московской области — 1254, в Санкт-Петербурге — 970, в республике Бурятия — 223.
Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 5 281 309 случаев заражения Covid-19 в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 128 445 летальных исходов, выздоровели 4 850 659 человек.
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