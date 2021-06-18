Собянин обьявил об ужесточении ограничений в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией на своем сайте объявил о запуске эксперимента. Речь идет о создании около 10-15 точек общепита, свободных от ковида.

«С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала — в полутора-двух десятках ресторанов», — говорится в сообщении.

Свободные от ковида точки подразумевают 100 процентов вакцинированных сотрудников, и гостей, которые приходят либо вакцинированы, либо переболевшие с антителами. И этим ресторанам возможно работать без ковид-ограничений.

При этом с сегодняшнего дня, 18 июня, будут ограничены зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия будут на время остановлены. Танцполы и фан-зоны Евро-2020 для болельщиков тоже будут закрыты.

Также будут закрыты игровые комнаты и детские площадки в парках. Кроме того, Собянин заявил о начале ревакцинации населения.