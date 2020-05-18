Режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 25 мая
Масочный режим и обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет продлены в Свердловской области до 25 мая, заявил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
— Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая. Это касается и масочного режима и обязательной изоляции людей старше 65 лет. Исключение делаю только для медицинских организаций. С 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией: частные клиники, косметологии. Также как вы знаете, уже разрешены прогулки в парках и занятия спортом, но только при соблюдении санитарных норм. Все решения по поводу дальнейшего снятия ограничительных мер будут приняты исходя из того, как будут развиваться события в течение недели, — написал Куйвашев в своем Inst
На 18 мая в России зафиксировано 290 678 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 8 926 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 2 722 человека, сегодня зафиксировано 91 случай смерти. Количество заболевших в самом регионе составляет 2861.
В логистической компании, которая развозит товар по всем 632 магазинам «Красное и белое» в Свердловской области, произошла крупная вспышка коронавируса. Из 232 протестированных человек COVID-19 был подтвержден больше, чем у половины — у 136 сотрудников. Всего в организации работает 834 человека, у многих есть признаки ОРВИ, в ближайшее время анализы на коронавирус возьмут у каждого. Пока госпитализированы только 26 сотрудников. Остальные находятся на самоизоляции дома. Их могут разместить во временном госпитале, который организован в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Решение будет принято в ближайшее время. Мы продолжаем делать все от нас зависящее, чтобы сдерживать распространение коронавируса, но, конечно, такая вспышка вносит корректировки в планы. Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая. Это касается и масочного режима и обязательной изоляции людей старше 65 лет. Исключение делаю только для медицинских организаций. С 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией: частные клиники, косметологии. Также как вы знаете, уже разрешены прогулки в парках и занятия спортом, но только при соблюдении санитарных норм. Все решения по поводу дальнейшего снятия ограничительных мер будут приняты исходя из того, как будут развиваться события в течение недели.