Режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 25 мая

Масочный режим и обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет продлены в Свердловской области до 25 мая, заявил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.

— Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая. Это касается и масочного режима и обязательной изоляции людей старше 65 лет. Исключение делаю только для медицинских организаций. С 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией: частные клиники, косметологии. Также как вы знаете, уже разрешены прогулки в парках и занятия спортом, но только при соблюдении санитарных норм. Все решения по поводу дальнейшего снятия ограничительных мер будут приняты исходя из того, как будут развиваться события в течение недели, — написал Куйвашев в своем Inst

На 18 мая в России зафиксировано 290 678 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 8 926 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 2 722 человека, сегодня зафиксировано 91 случай смерти. Количество заболевших в самом регионе составляет 2861.