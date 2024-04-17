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Дуров разочаровался в безопасности США после нападения на него в Сан-Франциско

Ана Горшкова
Корреспондент
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Павел Дуров.
Фото Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, как разочаровался в безопасности США после нападения на него в Сан-Франциско.

«Мы действительно думали, что это будет самое подходящее место для нас, потому что все технологические компании, конечно же, находятся здесь или в окрестностях Сан-Франциско. И тут произошли два события, которые заставили нас дважды подумать. Произошло это так: три здоровенных парня попытались выхватить у меня из рук телефон. Я тогда писал в Twitter о том, что только что встречался с основателем соцсети. И на меня напали. Я не хотел отдавать им свой телефон. Они, наверное, не ожидали, что я буду сопротивляться. А я выхватил телефон обратно. Была короткая драка с ними. Было немного крови, но мне удалось убежать», — приводят слова Дурова «Известия» со ссылкой на интервью журналисту Такеру Карлсону.

39-летний Дуров отметил, что произошедшее стало для него шоком. Также он сказал, что США стали первой страной, где на него напали.

«И я подумал: ладно, может, не стоит зацикливаться на Сан-Франциско. Может быть, в Америке есть и другие места, где на тебя не нападают», — отметил Дуров.

Ранее Дуров дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем он рассказал о работе во «Вконтакте», основании Telegram, внимании к приложениям со стороны правительств разных стран и цензуре.

Дуров с 2016 года входит в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В 2022 году среди российских миллиардеров он занял третье место с состояним 15,1 миллиарда долларов.

Источник: Известия
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