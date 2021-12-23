Милонов считает, что трансгендеры могут соревноваться только в рамках лечебной физкультуры

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывание президента России Владимира Путина о влиянии на женский спорт участия трансгендерных спортсменов.

«Считаю крайне некорректным пускать отрезанных уродцев на Паралимпийские игры. На них выступают люди, которые в силу независящих от них обстоятельств стали физически не стопроцентно идентичны первоначальному замыслу творца. А что касается членовредителей, то они сами сделали это. Они могут соревноваться в рамках лечебной физкультуры при психиатрической больнице. Там могут устраивать трансформерные, трансгендерные игры исключительно под наблюдением санитаров», — сказал Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Виталий Милонов высказался о новой этике в спорте.

«Новая этика наступает на спорт, скоро мы встретимся с недопустимыми для нас вещами. Участие трансгендерных мужиков на Олимпиаде не будет вызывать споры, но для нас это неприемлемо. Нам придется изолировать наш чистый спорт от псевдоспортивной гомосятины», — добавил Милонов.

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.

Впервые в истории проведения Олимпиад трансгендерная участница приняла участие в Играх в Токио в 2021 году. Ею стала новозеландка Лорел Хаббард, занявшая последнее место в соревнованиях по тяжелой атлетике.