Путин выступил за вложение в спорт денег от акцизов на алкоголь и табак

Президент России Владимир Путин заявил, что большая часть доходов от акцизов на алкоголь и табак должна идти на развитие спорта.

«Безусловно, нужно рассмотреть вместе с Минфином, сколько у нас идет от этих акцизов — на вино, на водку, на коньяк, на табак — отчислений на спорт.

Вот Дмитрий Николаевич (Чернышенко, зампред правительства РФ. — Прим. «СЭ») говорит: «Нисколько». Нет, все-таки там есть какие-то [отчисления]», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства добавил, что отчисления должны идти на развитие спортивной инфраструктуры, создание условий для занятия физической культурой и спортом.

Ранее Путин объяснил необходимость новых спортивных организаций, а также призвал к демократизации спорта.