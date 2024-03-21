Прокуратура Камчатки взяла под контроль расследование дела о гибели туристов

Прокуратура Камчатского края заявила, что проконтролирует результаты расследования уголовного дела по факту гибели туристов на Камчатке.

«Городская прокуратура Елизово поставила на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекших по неосторожности смерть двух лиц) в отношении индивидуального предпринимателя, организовавшего тур и 32-летнего мужчины, возглавившего тургруппу. В ходе расследования будет дана оценка степени виновности каждого, а также осуществлены иные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — заявили «Газете.Ru» в прокуратуре.

Инцидент произошел 18 марта. Из-за сильного ветра группа туристов укрылась в расщелине пещеры рядом с Красноармейским перевалом. Там них сошла лавина. Из-под завалов смогли выбраться 9 из 11 человек.