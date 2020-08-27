Серебряный призер Олимпиады-1998 и бывший форвард «Ванкувера» Павел Буре в интервью «СЭ» поделился мнением об остановке соревнований в США из-за протеста спортсменов.

— Если равноправие, то один закон должен трактоваться одинаково, — заявил Буре. — Если что-то с белым случается, то ничего, а с темнокожим — целое происшествие. Для всех все должно быть одинаково. Я проработал в Америке больше 20 лет, со мной играли ребята разных национальностей и рас, и ко всем я относился одинаково. Лучший друг был Джино Оджик — индеец, и я очень много общался с его сообществом. А ведь коренные американцы — самый угнетенные народы в Северной Америке. Мы дружили с темнокожим Доналдом Браширом. Ко всем относились одинаково, и никакого расизма не было. Происходящее сейчас — это уже какая-то истерия, обратный расизм. Почему кто-то должен просить прощения?

— Коронавирус нанес удар по американскому спорту. Движение Black lives matter его добьет?

— Посмотрим. Любая жизнь должна иметь значение. За все время в Америке я не видел, что к чернокожим там относятся плохо. Я уважаю людей всех рас, как и мои друзья. В командах, которых я играл, оценивали только по человеческим и спортивным качествам. Если этот протест стал частью политических интриг, то это совсем другое дело.

— Соревнования отменять не будут?

— Не понимаю, зачем их отменять. В НБА очень много темнокожих, но чего они хотят? Внимание уже привлекли. Большинство и так считает, что жизнь важна. Темнокожие ходят в те же школы, институты, занимают большие посты, даже президентом выбрали Обаму. Нехорошие люди есть в любой нации, как и хорошие, и это не зависит от цвета кожи. Просто законы надо соблюдать. (Евгений Белоусов)