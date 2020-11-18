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Призер Олимпиады рассказал о жестких пытках в белорусской тюрьме

18:32
Андрей Кравченко. Фото Reuters
Андрей Кравченко. Фото Reuters

Чемпион Европы и серебряный призер Олимпиады в десятиборье Андрей Кравченко рассказал о пытках во время нахождения в белорусской тюрьме.

— Силовики вытянули нас прямо из автомобиля, — приводит слова Кравченко Tut.by. — Затянули стяжки на руках, после чего отвели в какой-то двор. Один омоновец адекватно со мной разговаривал, когда откуда-то подбежал другой и со всей силы ударил головой в лицо моего друга. Я просто стоял, когда сам получил удар в висок, после которого он мне сказал: «Хочется ударить с левой, чтобы ты сдох, но не буду марать руки.

Потом нас отправили в Жодино. Там нас заставляли делать приседания с выпрыгиваниями и ходить гуськом, подходов было штук 150. На этаж, где нас оформляли, заставляли ползти на карачках! Это было унизительно. В камере на восьмерых человек нам давали четыре кружки чая, а свет был постоянно включен. С шести до десяти вечера можно было только стоять или сидеть на лавке. Посылки нам не передавали, мы все время были в одних и тех же вещах.

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