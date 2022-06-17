Евровидение-2023 вместо Украины проведет Великобритания

Европейский вещательный союз (EBU) на своем официальном сайте сообщил, что в организации было принято решение не проводить песенный конкурс Евровидение на Украине.

На конкурсе в 2022 году победу одержала украинская группа Kalush Orchestra, однако EBU решил, что Украина в данный момент не соответствует основным критериям проведения мероприятия и не сможет обеспечить безопасность участников.

Теперь EBU начинает переговоры по проведению конкурса Евровидение в Великобритании в 2023 году.