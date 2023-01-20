Гаджиев пояснил, когда Минеев уйдет на фронт: «Вот-вот наденет каску»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в беседе с «СЭ» рассказал о военной службе чемпиона среднего дивизиона Владимира Минеева.

— Проходит ли службу Владимир Минеев?

— Я так понял, что приступил, но детали не знаю. Я с ним разговаривал, и он был в Донецке, и Вова сказал, что в Москве еще окажется. Получается, может быть, он поехал и вернулся. Перед Новым годом занимался подготовкой документов. Я так понимаю, что его вопрос к тому, что он в полной мере присоединится с концами, как говорится, наденет каску, наверное, — это вопрос недельки.

Я ему мероприятие одно предлагал посетить в начале феврале, но он сказал, что не сможет. Я логически выстроил, что в конце января он там будет.

— Пока он не надел каску?

— Как понимаю, нет. Но это вот-вот произойдет.

— Какие функции Минеев выполняет в настоящий момент в Донецке?

— Мне кажется, что пока ездит туда выполнять гуманитарную миссию, спортивную, наверное.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года в Москве, Минеев техническим нокаутом выиграл у бразильского тяжеловеса Фернандо Родригеса. Бой проходил по правилам кикбоксинга.