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Сегодня, 15:17

Состояние госпитализированного фигуриста Костомарова приобрело положительную динамику

Виталий Косик
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Состояние госпитализированного фигуриста Романа Костомарова начало улучшаться, сообщает «РБК Спорт».

По информации источника издания, фигуристу становится лучше, и врачи стали давать более оптимистичные прогнозы о дальнейшем развитии ситуации.

Второй источник близкий к ситуации также сообщил, что у Костомарова прослеживаются улучшения, но подчеркнул, что ситуация по-прежнему еще очень сложная, хотя и не настолько, как несколько дней назад.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что 45-летний россиянин находится в больнице в Коммунарке и его подключили к аппарату ЭКМО.

Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Они вместе становились олимпийскими чемпионами в 2006 году, а также дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.

Источник: https://sportrbc.ru/news/63cbba459a794756b9a1391a
Фигурное катание
Роман Костомаров
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