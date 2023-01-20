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Сегодня, 18:13

Маск поддержал русского хоккеиста Проворова

Иван Шитик
Корреспондент
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Илон Маск.
Фото Global Look Press

Генеральный директор Tesla Илон Маск прокомментировал ситуацию в НХЛ, которая развернулась после отказа российского защитника клуба «Филадельфия» Ивана Проворова участвовать в акции в поддержку секс-меньшинств перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:2).

«Движение за семь лет прошло путь от лозунга «равные правы!» до «сдохни в окопе, если не наденешь радужную майку».

Российский хоккеист пропустил предматчевую раскатку, на которую все его одноклубники вышли в специальных свитерах с обозначениями в поддержку ЛГБТ-сообществ.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) выпустила заявление по следам ситуации с российским защитником «Филадельфии» Иваном Проворовым, в котором не стала осуждать хоккеиста.

Иван Проворов. Русский игрок НХЛ попал в скандал из-за радужной майки. Что теперь его ждет?

Иван Проворов
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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