Маск поддержал русского хоккеиста Проворова

Генеральный директор Tesla Илон Маск прокомментировал ситуацию в НХЛ, которая развернулась после отказа российского защитника клуба «Филадельфия» Ивана Проворова участвовать в акции в поддержку секс-меньшинств перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:2).

«Движение за семь лет прошло путь от лозунга «равные правы!» до «сдохни в окопе, если не наденешь радужную майку».

Российский хоккеист пропустил предматчевую раскатку, на которую все его одноклубники вышли в специальных свитерах с обозначениями в поддержку ЛГБТ-сообществ.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) выпустила заявление по следам ситуации с российским защитником «Филадельфии» Иваном Проворовым, в котором не стала осуждать хоккеиста.