Премия «Голос спорта»: кого назовут лучшими комментаторами года. Видеотрансляция церемонии

В Москве пройдет торжественная церемония вручения II Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта» (Гол-с!). Она учреждена Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России.

В ходе церемонии в здании Олимпийского комитета России назовут лауреатов в 15 номинациях. Премией будут отмечены комментаторы по версии РАСК, федеральных СМИ и руководителей спортивных организаций.

Также будут названы лучший комментатор по олимпийским видам спорта и футбольный комментатор, отмечены сольный и парный репортажи.

Читатели «СЭ» ранее в опросе на нашем сайте определили победителя номинации «Народный голос спорта». Им стал Алексей Попов.

Смотреть церемонию в прямом эфире вы можете с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало мероприятия — в 16.00 (мск).