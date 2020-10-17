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Премия «Голос спорта»: кого назовут лучшими комментаторами года. Видеотрансляция церемонии

15:00
Торжественная церемония вручения II Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта». Фото raskrussia.ru
Торжественная церемония вручения II Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта». Фото raskrussia.ru

В Москве пройдет торжественная церемония вручения II Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта» (Гол-с!). Она учреждена Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России.

В ходе церемонии в здании Олимпийского комитета России назовут лауреатов в 15 номинациях. Премией будут отмечены комментаторы по версии РАСК, федеральных СМИ и руководителей спортивных организаций.

Также будут названы лучший комментатор по олимпийским видам спорта и футбольный комментатор, отмечены сольный и парный репортажи.

Читатели «СЭ» ранее в опросе на нашем сайте определили победителя номинации «Народный голос спорта». Им стал Алексей Попов.

Смотреть церемонию в прямом эфире вы можете с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало мероприятия — в 16.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://raskrussia.ru/media/pochitat/premii-gol-s-2020-byit!.html

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