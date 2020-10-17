Премия «Голос спорта»: кого назовут лучшими комментаторами года. Видеотрансляция церемонии
В Москве пройдет торжественная церемония вручения II Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта» (Гол-с!). Она учреждена Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России.
В ходе церемонии в здании Олимпийского комитета России назовут лауреатов в 15 номинациях. Премией будут отмечены комментаторы по версии РАСК, федеральных СМИ и руководителей спортивных организаций.
Также будут названы лучший комментатор по олимпийским видам спорта и футбольный комментатор, отмечены сольный и парный репортажи.
Читатели «СЭ» ранее в опросе на нашем сайте определили победителя номинации «Народный голос спорта». Им стал Алексей Попов.
Смотреть церемонию в прямом эфире вы можете с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало мероприятия — в 16.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://raskrussia.ru/media/pochitat/premii-gol-s-2020-byit!.html