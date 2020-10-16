Лучшим комментатором читатели «СЭ» назвали Алексея Попова

Накануне на сайте «СЭ» завершился опрос «Народный голос спорта»: в нем посетители сайта «Спорт-Экспресс» определяли лучшего комментатора минувшего года. Голосование проходило в рамках II Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта» (Гол-с!).

Торжественный вечер вручения индивидуальных комментаторских наград пройдет в субботу, 17 октября, в Москве в здании Олимпийского комитета России. Начало мероприятия — в 16.00.

На сайте «СЭ» пройдет прямая трансляция мероприятия, организатором которого выступает Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК).

По итогам опроса победителем стал Алексей Попов, за него отдали свои голоса 30,1 процента респондентов. На второй строчке — Георгий Черданцев — у него 26,9 процента голосов. Третье место — у Геннадия Орлова с 26,5 процента.

Всего в опросе приняло участие 131 753 человека.

С полными итогами опроса можно ознакомиться здесь.