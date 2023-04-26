Поздняков сообщил, что ОКР выработает собственные рекомендации в отношении действий МОК

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что исполнительный комитет ОКР в конце мая выработает собственные рекомендации общероссийских спортивных федераций в отношении действий МОК.

«Мы будем изучать эту ситуацию, контактируем со спортсменами. Нам важно их мнение. И в конце мая исполком ОКР соберется и выработает свои собственные рекомендации общероссийских спортивных федераций в отношении неправомерных и ничтожных действий МОК», — цитирует Позднякова ТАСС.