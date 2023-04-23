Матыцин: «Россия создает современную антидопинговую систему, несмотря на сложности с ВАДА»

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что в России будет создана современная и высокотехнологичная антидопинговая система.

«Если Госдума приняла такой закон, то однозначно он сохраняет актуальность. В Госдуму правительством был внесен частично подготовленный министерством спорта законопроект, обсужден и согласован с другими ведомствами, и я считаю, что он послужит целям укрепления борьбы с допингом, утверждения принципов чистого спорта. Россия, несмотря на нападки и сложные отношения с ВАДА, создает современную, высокотехнологичную систему, в которой работают профессиональные кадры, и совершенствование законодательной базы позволит еще более эффективно решать задачи, которые стоят перед агентством», — цитирует Матыцина ТАСС.

19 апреля Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении правительственный законопроект, наделяющий Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вместо Минспорта РФ полномочиями по утверждению общероссийских антидопинговых правил.