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Допинг

Сегодня, 11:12

Матыцин: «Россия создает современную антидопинговую систему, несмотря на сложности с ВАДА»

Виктория Кравченко
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Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что в России будет создана современная и высокотехнологичная антидопинговая система.

«Если Госдума приняла такой закон, то однозначно он сохраняет актуальность. В Госдуму правительством был внесен частично подготовленный министерством спорта законопроект, обсужден и согласован с другими ведомствами, и я считаю, что он послужит целям укрепления борьбы с допингом, утверждения принципов чистого спорта. Россия, несмотря на нападки и сложные отношения с ВАДА, создает современную, высокотехнологичную систему, в которой работают профессиональные кадры, и совершенствование законодательной базы позволит еще более эффективно решать задачи, которые стоят перед агентством», — цитирует Матыцина ТАСС.

19 апреля Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении правительственный законопроект, наделяющий Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вместо Минспорта РФ полномочиями по утверждению общероссийских антидопинговых правил.

Источник: https://tass.ru/sport/17587215
Олег Матыцин
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