«Месси все еще лучше». Хасбик сравнил Роналду с Лео и собрал более 21 миллиона просмотров

Популярный видеоблогер Хасбик в своих соцсетях опубликовал фото нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду с провокационной подписью: «Месси все еще лучше».

Соцсети Хасбика. Фото Соцсети

Запись видеоброгера в Twitter собрала 21,8 миллиона просмотров.

Под этим постом Хасбик добавил, что Эрлин Холлан также лучше португальца.

Хасбик ростом 93 см начал набирать популярность в 2019 году. В 2022 году он подписал пятилетний контракт с UFC. Осенью прошлого года Хасбик провел встречу с фанатами в Буэнос-Айресе (Аргентина).