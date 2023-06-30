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Польские спецслужбы арестовали хоккеиста из России по обвинению в шпионаже

Виктория Кравченко
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Польские спецслужбы арестовали хоккеиста из России по обвинению в шпионаже.
Фото Global Look Press

Гражданин РФС, спортсмен и хоккеист арестован агентством внутренней безопасности Польши. Он обвиняется в шпионаже в пользу России, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального прокурора страны и министр юстиции Збигнев Зебро.

«Схвачен шпион, который прикрывался деятельностью спортсмена. Россиянин играл в [хоккейном] клубе первой лиги. Это уже 14-й задержанный член разрабатываемой нами шпионской сети», — цитирует Зебро ТАСС.

В пресс-службе министра-координатора по делам спецслужб считают, что россиянин «в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах».

Сообщается, что арестованный находился в Польше с октября 2021 года. Ему предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе и работе на иностранную разведку. На данный момент судом принято решение о его аресте на три месяца.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/18156259
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