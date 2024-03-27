Поклонник группы «Пикник» доволен проведением концерта в память о жертвах теракта

Поклонник группы «Пикник» Евгений Бесшапочный поделился эмоциями от посещения концерта в Санкт-Петербурге, который посвящен жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

«Было сомнение, что «Пикник» вообще отменит концерт. То, что они не отменили — это наши ребята. Я сам причастен немного к музыке. Это достойные люди. И никто нас ничем не запугает», — цитирует поклонника группы РЕН ТВ.

Концерт проходит совместно с симфоническим оркестром «Таврический» в Большом концертном зале «Октябрьский».