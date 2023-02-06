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Под завалами в Турции остаются 14 волейболисток и около 40 борцов

Руслан Минаев
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Последствия землетрясения в Турции.
Фото Global Look Press

В результате землетрясения в Турции под завалами остаются 14 игроков женской волейбольной команды «Хатай», сообщает местное издание Fanatik. О судьбе спортсменок на данный момент ничего не известно.

Помимо этого, в городе Кахраманмараш под завалами находятся 30-40 представителей борцовского клуба.

«Здание, в котором находились 30-40 наших борцов в борцовском клубе из Кахраманмараша, также было разрушено... Наши спортсмены лежат под завалами. Ждем срочной помощи», — написал олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе Таха Акгюль.

Землетрясение произошло в ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.

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