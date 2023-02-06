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Сегодня, 16:13

«Зенит» выразил соболезнования пострадавшим при землетрясении в Турции

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» в официальном Telegram-канале выразил соболезнования пострадавшим при землетрясении, которое произошло в Турции и Сирии.

В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.

Кроме того, серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.

ФК Зенит
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