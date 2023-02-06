«Зенит» выразил соболезнования пострадавшим при землетрясении в Турции
«Зенит» в официальном Telegram-канале выразил соболезнования пострадавшим при землетрясении, которое произошло в Турции и Сирии.
В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.
Кроме того, серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.
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