«Зенит» выразил соболезнования пострадавшим при землетрясении в Турции

«Зенит» в официальном Telegram-канале выразил соболезнования пострадавшим при землетрясении, которое произошло в Турции и Сирии.

В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.

Кроме того, серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.