«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 миллиардов рублей

«Почта России» арендовала офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО «ПФК ЦСКА» на 3-й Песчаной улице за 7,013 миллиарда рублей, сообщает РИА «Новости».

В конце апреля текущего года совет директоров «Почты России» одобрил проект сделки с ВЭБом, согласно которым компания арендует офисные площади на площадке «ВЭБ Арены» — стадиона футбольного ЦСКА.

Она арендовала офисы общей площадью 33,69 тысячи квадратных метров и помещения под парковку площадью 3,3 тысячи квадратных метров. Срок аренды составляет 5 лет.