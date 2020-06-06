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«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 миллиардов рублей

12:36
Стадион «ВЭБ Арена». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Стадион «ВЭБ Арена». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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«Почта России» арендовала офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО «ПФК ЦСКА» на 3-й Песчаной улице за 7,013 миллиарда рублей, сообщает РИА «Новости».

В конце апреля текущего года совет директоров «Почты России» одобрил проект сделки с ВЭБом, согласно которым компания арендует офисные площади на площадке «ВЭБ Арены» — стадиона футбольного ЦСКА.

Она арендовала офисы общей площадью 33,69 тысячи квадратных метров и помещения под парковку площадью 3,3 тысячи квадратных метров. Срок аренды составляет 5 лет.

Дополнительная информация:

https://realty.ria.ru/20200605/1572541403.html

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