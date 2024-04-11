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Сегодня, 13:46

Параспортсмен Набиев рассказал о планах на будущее

Виктория Кравченко
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Параспортсмен Рустам Набиев получает медицинское образование и хочет научить людей правильно относиться к людям с инвалидностью.

«Сейчас я обучаюсь в медицинском университете, в магистратуре. Стараюсь загонять себя в какие-то новые рамки, во что-то неизведанное, потому что понимаю, что хочу много познать в этой жизни. Стараюсь восполнять пробелы новыми событиями в жизни», — цитирует Набиева ТАСС.

Блогер Рустам Набиев стал первым человеком, который взошел на восточную вершину горы Эльбрус на одних руках. Мужчина с ограниченными возможностями здоровья поднялся на высоту 5 621 метр.

Источник: https://tass.ru/sport/20510947
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