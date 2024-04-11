В Госдуме заявили о важности отчислений от продажи алкоголя и табака на развитие спорта

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поделился мнением о поддержке развития спорта.

По словам парламентария, эту должны поспособствовать отчисления от продажи алкоголя и табака.

«Отчисления от алкоголя и табака будут иметь важное значение, — цитирует Свищева ТАСС. — Необходимо совместно с Минфином проработать данное поручение. Безусловно, эти средства очень важны для развития отрасли. Но необходимо проработать формат».

Ранее комитет Госдумы по физической культуре и спорту обсудил необходимость подготовки соответствующего законопроекта.