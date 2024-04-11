В Госдуме заявили о важности отчислений от продажи алкоголя и табака на развитие спорта
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поделился мнением о поддержке развития спорта.
По словам парламентария, эту должны поспособствовать отчисления от продажи алкоголя и табака.
«Отчисления от алкоголя и табака будут иметь важное значение, — цитирует Свищева ТАСС. — Необходимо совместно с Минфином проработать данное поручение. Безусловно, эти средства очень важны для развития отрасли. Но необходимо проработать формат».
Ранее комитет Госдумы по физической культуре и спорту обсудил необходимость подготовки соответствующего законопроекта.
Источник: ТАСС
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