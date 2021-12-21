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Опубликовано видео избиения олимпийского чемпиона Соловьева в центре Москвы

18:22
Драка с участием Дмитрия Соловьева. Фото Telegram-канал Baza.
Драка с участием Дмитрия Соловьева. Фото Telegram-канал Baza.
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Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был госпитализирован после избиения в Москве. Telegram-канал Baza выложил видео инцидента, который попал в объективы камер наблюдения.

Как ранее стало известно, Соловьев был избит ночью в центре Москвы, когда заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — спортсмен вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.

Позже менеджер Соловьева рассказала о состоянии спортсмена.

Дополнительная информация:

https://t.me/bazabazon/9081

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Иван Шитик все материалы автора

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