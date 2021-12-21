Медведева пожелала скорейшего выздоровления избитому фигуристу Соловьеву

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отреагировала на новость о том, что фигурист Дмитрий Соловьев был избит в Москве и оказался в больнице.

«Спокойный, воспитанный, приятный в общении человек. Любой, кто знает Диму, подтвердит эти слова. Хочется пожелать скорейшего выздоровления! Дима, скоро увидимся!» — написала Медведева в Instagram.

Как ранее стало известно, Соловьев был избит ночью в центре Москвы, когда заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — спортсмен вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.