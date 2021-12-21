Бывший гонщик «Формулы-1» Алези задержан во Франции по делу о взрыве

Бывший гонщик «Формулы-1» Жан Алези с 20 декабря находится под арестом, сообщает L'Equipe.

Он был задержан по делу о взрыве в архитектурном бюро в городе Вильнев-лез-Авиньон.

Следствие установило, что взрывное устройство было заложено неизвестным лицом, чей автомобиль был замечен камерой наблюдения. После проверки номеров стало понятно, что владельцем машины является Жозе Алези, родной брат Жана. Сперва на допрос вызвали его, после чего в отделение полиции прибыл и сам Жан, чтобы пояснить, что автомобилем воспользовался он.

Отметим, что мастерской, где произошел взрыв, владеет муж сестры Алези — сейчас они находятся в процессе развода.