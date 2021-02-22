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Олимпийский стадион в Монреале будет переоборудован в центр для вакцинации

17:08
Олимпийский стадион в Монреале. Фото Inside The Games.
Олимпийский стадион в Монреале. Фото Inside The Games.
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Олимпийский стадион в Монреале станет одной из главных точек в Канаде, где будет происходить вакцинация от коронавируса, сообщает Inside The Games.

Сейчас заканчиваются работы по переоборудованию спортивного сооружения.

Стадион был построен как главная спортивная арена летних Олимпийских игр 1976 года. На нем проходили церемонии открытия и закрытия Игр. Это крупнейший по вместимости стадион Канады.

На данный момент в Канаду поставлено более 1 млн доз вакцин от коронавируса, созданных американскими компаниями Pfizer и Moderna. До 31 марта в страну поступит 6 млн доз этих препаратов, а к сентябрю уже все желающие канадцы смогут получить прививку. Вакцинация в Канаде началась 14 декабря.

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