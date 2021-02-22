Умерла актриса Екатерина Градова, сыгравшая радистку Кэт в «Семнадцать мгновений весны»

На 75-м году жизни скончалась актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в «Семнадцать мгновений весны», информирует Mash 22 февраля. Об этом сообщил директор гильдии актеров Союза кинематографистов.

Также Градова сыграла в фильмах «Осенние свадьбы», «Рождение» и «Место встречи изменить нельзя». С 1970 по 1987 год она работала в Московском академическом театре Сатиры и сыграла там множество ролей.

Напомним, что Градова была замужем за известным совестким актером Андреем Мироновым. У них родилась дочь Мария Миронова, также актриса кино и театра.