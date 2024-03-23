Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Общество

23 марта, 00:19

Смородская: «Я бы отменила матч Россия — Парагвай. Такая трагедия»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что товарищеский матч между сборными России и Парагвая нужно отменить на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле». Встреча запланирована на понедельник, 25 марта.

«Вы знаете, я бы отменила матч. Такая трагедия. Я не думаю, что эту игру опасно проводить, в нескольких местах вряд ли что-то может произойти. Но это ужас, когда у людей такая трагедия, мы что, тихо играем в футбол, что ли? Ужас», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

По предварительным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.

В&nbsp;пятницу в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo; произошла трагедия. «Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-otmenila-by-igru-s-paragvaem-u-lyudej-tragediya/
Сборная России по футболу
Ольга Смородская
15
Читайте также
Дани Алвес возьмет кредит, чтобы выйти из тюрьмы под залог
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»
Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154
Повреждено лобовое стекло: автобус команды «Севастополь» с футболистами в салоне попал в аварию
Опубликовано видео из хостела, в котором жили участники атаки на «Крокус»
Сообразили на четверых: зачем генсек НАТО летал на Кавказ
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Билялетдинов ушел с поста главного тренера «Ак Барса»
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
СКА уступает «Автомобилисту» и рискует вылететь из плей-офф
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Михаил Кравец отправлен в отставку, СКА снова проиграл «Автомобилисту»
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Невероятный разгром «Авангарда» и победа «Трактора»
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» уступило «Трактору», «Авангард» — «Локомотиву»
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Светлаков — о трагедии в «Крокус Сити Холле»: «Мы живы. Это был ужас»

Никто из участников чемпионата России по танцам не пострадал в «Крокус сити холле»
Новости
RSS RSS
Все новости