Никто из участников чемпионата России по танцам не пострадал в «Крокус сити холле»

Никто из участников чемпионата и первенства России по танцевальному спорту не пострадали во время теракта в «Крокус сити холле». Турнир стартовал 20 марта и должен был продлиться до 31-го.

«Всех участников успели вывести из здания», — сообщил ТАСС источник.

По предварительным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.