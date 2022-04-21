Бузова о резонансном эфире с Губерниевым: «Я не была готова к провокациям и, возможно, была тоже виновата»

Бузова рассказала, как пережила то время после скандального эфира с Губерниевым

Известная певица и ведущая Ольга Бузова рассказала о переживаниях после скандального эфира с Дмитрием Губерниевым.

— Как вы пережили то время после эфира с Дмитрием?

— Наверное, ваш вопрос следовало адресовать Дмитрию. Как он пережил такое внимание, отсутствие меня в его жизни? Я человек стрессоустойчивый, но безумно эмоциональный, и как женщину меня сильно обидел этот мужчина. Мне было неприятно, потому что я сделала такое событие для нашей страны, только после меня наша сборная выиграла. Я не была готова к провокациям и, возможно, была тоже виновата. Нужно быть готовой ко всему.

Личные извинения я услышала только сегодня. Тогда я поплакала и пошла дальше. В тот день была эмоционально унижена, меня поддержало огромное количество спортсменов. Пережила и пошла дальше, — сказала Бузова во время трансляции на сайте Sportbox.

Напомним, что Бузова пришла в студию «Матч ТВ», чтобы поддержать сборную России перед матчем с Финляндией на Евро-2020. Во время эфира Губерниев довел ее до слез.