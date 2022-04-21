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Сегодня, 13:56

Бузова о браке с Тарасовым: «Мы могли стать самой популярной парой в стране. К сожалению, умной в нашей семье оказалась я»

Бузова заявила, что ее брак с бывшим футболистом «Локомотива» Тарасовым мог стать самым популярным в стране
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что ее брак с бывшим футболистом Дмитрием Тарасовым мог стать самым популярным в стране.

«Я была замужем за спортсменом. Я уже в 24 года понимала, что спорт может закончиться в любой момент для любого. Мы, как пара, должны были сделать бренд. Говорила, что нужно выстраивать медиаплан, что мы можем после завершения его карьеры стать самой популярной парой в стране.

Высокие, красивые. Контракты, нижнее белье, свое шоу, все что угодно. К сожалению, умной в нашей семье оказалась я. Что бы ни говорили про мои умственные способности, вы сейчас видите все сами без моих лишних комментариев", — сказала Бузова во время трансляции на сайте Sportbox.

Бузова и Тарасов заключили брак в 2012 году. Четыре года спустя, в 2016 году, пара объявила о разводе.

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