В России за сутки выявили 9001 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 9001 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах.

Госпитализировано 2660 человек, зафиксировано 195 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 480 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (644), Санкт-Петербурге (608), Московской области (440), Воронежской области (305) и Свердловской области (295).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 18 119 862 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 374 563 летальных исхода, выздоровели 17 451 090 человек.