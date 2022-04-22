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Сегодня, 11:15

В России за сутки выявили 9001 новый случай заражения коронавирусом

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Коронавирус в России.
Фото Reuters

За последние сутки в России выявлено 9001 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах.

Госпитализировано 2660 человек, зафиксировано 195 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 480 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (644), Санкт-Петербурге (608), Московской области (440), Воронежской области (305) и Свердловской области (295).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 18 119 862 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 374 563 летальных исхода, выздоровели 17 451 090 человек.

Коронавирус
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