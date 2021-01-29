Однокомпонентная вакцина «Спутник лайт» от COVID-19 появится в феврале

Однокомпонентная вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» появится в феврале, сообщает аккаунт препарата в Twitter.

«В феврале мы запустим однокомпонентную вакцину в феврале, мы назвали ее «Спутник Лайт», — говорится в сообщении.

11 января Минздрав России выдал разрешение центру имени Гамалеи на проведение клинических исследований «лайт-вакцины» от коронавируса. Исследования планируется закончить к концу 2021 года.