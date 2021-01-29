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Петербург с 30 января отменяет ряд коронавирусных ограничений

19:05
В Санкт-Петербурге с 30 января отменяется ряд коронавирусных ограничений. Фото AFP
В Санкт-Петербурге с 30 января отменяется ряд коронавирусных ограничений. Фото AFP
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В Санкт-Петербурге с 30 января отменяется ряд коронавирусных ограничений, сообщается на официальном сайте администрации города.

Все предприятия общественного питания, в том числе фуд-корты, смогут круглосуточно принимать посетителей. Заполняемость залов в кинотеатрах, цирках и концертах увеличится до 50 процентов. Также откроются океанариумы, зоопарки и аквапарки при условии соблюдения стандарта безопасности. В торговых центрах возобновят работу музеи, выставки, театры и ледовые катки.

Кроме того, с субботы, 30 января, изменятся условия доступа зрителей на спортивные мероприятия: на соревнованиях смогут присутствовать не более 50 процентов от наполняемости места проведения. Количество зрителей не должно превышать 15000 человек.

За последние сутки в России выявлено 19 238 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 534 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 26 204 человека.

Дополнительная информация:

https://www.gov.spb.ru/press/governor/206015/

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