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Семин рассказал, когда вакцинируется от короновируса

17:45
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин выразил свое мнение по поводу вакцинации от COVID-19.

— Когда придет время, сделаю прививку, — сказал Семин в комментарии «СЭ». — Про недоверие к препарату никогда не говорил.

Сейчас в РФ набирает ход массовая вакцинация населения. По состоянию на 10 января, препаратом «Спутник V» привились уже более 1,5 миллиона человек, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

26 января пресс-служба РФС объявила, что процедуру вакцинации прошел главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

(Вячеслав Короткин)

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