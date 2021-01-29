Семин рассказал, когда вакцинируется от короновируса

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин выразил свое мнение по поводу вакцинации от COVID-19.

— Когда придет время, сделаю прививку, — сказал Семин в комментарии «СЭ». — Про недоверие к препарату никогда не говорил.

Сейчас в РФ набирает ход массовая вакцинация населения. По состоянию на 10 января, препаратом «Спутник V» привились уже более 1,5 миллиона человек, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

26 января пресс-служба РФС объявила, что процедуру вакцинации прошел главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

(Вячеслав Короткин)