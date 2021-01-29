Семин рассказал, когда вакцинируется от короновируса
17:45
Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин выразил свое мнение по поводу вакцинации от COVID-19.
— Когда придет время, сделаю прививку, — сказал Семин в комментарии «СЭ». — Про недоверие к препарату никогда не говорил.
Сейчас в РФ набирает ход массовая вакцинация населения. По состоянию на 10 января, препаратом «Спутник V» привились уже более 1,5 миллиона человек, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
26 января пресс-служба РФС объявила, что процедуру вакцинации прошел главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
(Вячеслав Короткин)
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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