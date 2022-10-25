Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 18:10

Новый премьер-министр Великобритании болеет за «Саутгемптон»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака новым премьер-министром.

По данным NY Times, Риши Сунак болеет за «Саутгемптон». Доказательством этого стал твит политика, когда «святые» в ноябре 2020 года возглавили таблицу АПЛ: «На это ушло 32 года, но ожидание того стоило. Теперь давайте надеяться, что все останется так как можно дольше».

Также Риши Сунак в августе 2022 года признался, что, если бы не политика, то он мечтал бы стать тренером «Саутгемптона».

«Святые» в данный момент занимают в чемпионате Англии 16-е место, имея 12 очков.

ФК Саутгемптон
Читайте также
Российскую чемпионку лишат золота Олимпиады. Почему ждали целых десять лет?
В шахматах появился свой трансгендер. Будет ли она побеждать всех женщин?
Киселев: ВС России нанесли подразделению ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной
Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер
Совладелец S7 Group Татьяна Филева ушла с поста генерального директора компании
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Москвичам удалось запечатлеть солнечное затмение
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости