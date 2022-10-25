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Сегодня, 14:37

Москвичам удалось запечатлеть солнечное затмение

Виктория Кравченко
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Солнечное затмение.
Фото Telegram
Солнечное затмение.
Фото Telegram
Солнечное затмение.
Фото Telegram
Солнечное затмение.
Фото Telegram
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Сегодня, 25 октября, многим людям, живущим в Москве, удалось запечатлеть солнечное затмение. Чтобы разглядеть явление, некоторые надели маски для сварки или смотрели через полимерные диски от дискеты.

В Москве затмение в максимальной фазе было в 13:38.

Солнечное затмение. Фото Telegram
Солнечное затмение.
Фото Telegram
Солнечное затмение. Фото Telegram
Солнечное затмение.
Фото Telegram
Солнечное затмение. Фото Telegram
Солнечное затмение.
Фото Telegram

Смотреть на затмение без использования специальной техники запрещено, так как есть риск получить ожог сетчатки.

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