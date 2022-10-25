Москвичам удалось запечатлеть солнечное затмение
Сегодня, 25 октября, многим людям, живущим в Москве, удалось запечатлеть солнечное затмение. Чтобы разглядеть явление, некоторые надели маски для сварки или смотрели через полимерные диски от дискеты.
В Москве затмение в максимальной фазе было в 13:38.
Солнечное затмение.
Фото Telegram
Солнечное затмение.
Фото Telegram
Солнечное затмение.
Фото Telegram
Смотреть на затмение без использования специальной техники запрещено, так как есть риск получить ожог сетчатки.
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