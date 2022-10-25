Москвичам удалось запечатлеть солнечное затмение

Сегодня, 25 октября, многим людям, живущим в Москве, удалось запечатлеть солнечное затмение. Чтобы разглядеть явление, некоторые надели маски для сварки или смотрели через полимерные диски от дискеты.

В Москве затмение в максимальной фазе было в 13:38.

Солнечное затмение. Фото Telegram

Солнечное затмение. Фото Telegram

Солнечное затмение. Фото Telegram

Смотреть на затмение без использования специальной техники запрещено, так как есть риск получить ожог сетчатки.